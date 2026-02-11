TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ve nihai isim listesi ilan edildi mi?
TOKİ kura çekimleri devam ederken Ankaralılar Başkent'te çekilişin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ev sahibi olma hayali ile yanıp tutuşan vatandaşlar TOKİ'den takvimi duyurmasını beklerken "TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak" sorusu gündemden düşmüyor.
TOKİ kura çekimleri her gün canlı yayında gerçekleşiyor ve ardından sonuçlar ilan ediliyor. Kuralar 29 Şubat'ta son bulacak ve Ankara'daki törenin tarihi hala netleşmedi. Yüz binler tarihlere odaklanırken "TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak" sorusu art arda geliyor.
TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman?
Ankara 31 bin 73 konut için kura tören tarihi belirlenmedi. Net bir tarih verilemezken beklentiler şubat sonu gibi çekilişin gerçekleşmesi yönünde...
Kura yapılacak iller şöyle:
11 Şubat - Çankırı
12 Şubat - Bolu
13 Şubat - Tekirdağ
13 Şubat - Balıkesir