TOKİ Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
TOKİ Ankara kuraları bugün gerçekleşti. Canlı yayını kaçıranlar kesin sonuçları bekliyor. Yüz binlerce kişi TOKİ ve e-Devlet'i sık sık ziyaret ediyor. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapanlar yoğun şekilde "TOKİ Ankara kura sonuçları saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da kura çekimi gerçekleşti. 30 bin 73 kişi kura sonrası ev sahibi olacak. Heyecan katsayısı her dakika artarken vatandaşlar "TOKİ Ankara kura sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
TOKİ Ankara kura çekimi sonrası kura sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçlar TOKİ resmi sitesinden ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linklerden sorgulama yapabilirsiniz.
TOKİ ÜZERİNDEN ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA
E-DEVLET ÜZERİNDEN ANKARA KURA SONUÇ SORGULAMA
TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?
TOKİ kura sonuçlarında ismi çıkmayanlar başvuru ücretlerini 5 gün içinde geri alabilecek.