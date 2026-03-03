YKS geç başvuru ne zaman, hangi tarihte? Geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS başvuru süresi dün itibarıyla sona erdi. Çeşitli nedenlerle başvuruyu kaçıranlar şimdi geç başvuru tarihlerine odaklanmış durumda... Bu sebeple "YKS geç başvuru ne zaman" sorusu hızlanmış durumda...
Üniversite hayali kuran adaylar için kritik başvuru maratonu tamamlanırken şimdi geç başvuru süreci gündemde... Başvuru fırsatını kaçıran binlerce aday, geç başvurular sayesinde üniversite sınavına girebilecek. Peki, YKS geç başvuru ne zaman?
ÖSYM'nin YKS 2026 geç başvuru için belirlediği tarih 10-12 Mart 2026.
Geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS geç başvuru sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 1050 lira.
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler