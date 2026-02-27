TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Başvuru sonuçları belli oldu mu?

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yükselecek yeni konut projeleri için başvuruda bulunan vatandaşlar, başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Milyonların gözü kulağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin resmi duyurusunda... Tarihleri netleştirmek adında "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta" diye soruluyor.

İstanbul kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura tarihi henüz açıklanmış değil. Önümüzdeki hafta törenin yapılması bekleniyor. Saate ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.