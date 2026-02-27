İzmir'de 20 bin 20 konut inşa edilecek. Başvuru sonuçları niteliğindeki isim listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Milyonlar sıranın kendilerine gelmesini isterken sıklıkla "TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, saat kaçta" diye soruluyor.

İzmir kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ İzmir kura tarihi henüz açıklanmış değil. Önümüzdeki hafta törenin yapılması bekleniyor. Saate ilişkin de resmi bir açıklama yapılmadı.

TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.