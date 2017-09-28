Tonbul: Genelinde vergi, özelinde gelir vergisi

28 Eylül 2017

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "Maliye Bakanı tarafından 2018-2020 Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin yapılan açıklamada yer verilen, genelinde vergi, özelde ise gelir vergisi artışları; 'büyüyen Türkiye'yi', 'vergi yükü büyüyen kamu görevlerine' dönüştürme gayretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tonbul, 2018-2020 dönemine ait OVP'ye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir kamu görevlileri dahil çalışanların maaş ve ücretlerindeki vergi yükünün azaltılması yönünde talep, teklif ve beklentilerin olduğunu belirterek, buna karşın dün ekonomi yönetiminden gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde 3 puanlık artış yapılacağı açıklamasının geldiğini anımsattı.

Kamu görevlilerinin gelir vergisine ilişkin yüzde 15'i aşan kısmının kamu iş verenince karşılanması teklifine olumlu yaklaşım sergilenmesi gerekirken tamamen zıt bir iradenin ortaya konulduğunu ifade eden Tonbul, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanı tarafından 2018-2020 OVP'ye ilişkin yapılan açıklamada yer verilen, genelinde vergi, özelde ise gelir vergisi artışları; 'büyüyen Türkiye'yi', 'vergi yükü büyüyen kamu görevlerine' dönüştürme gayretidir. Diğer kesimler vergi yüklerinin artırılmasını yansıtma yoluyla sorun olmaktan çıkarabilir durumdayken emek kesimi dahil dar gelirliler bu vergi yükü artışını mevcut gelirlerinden karşılamak ve bu nedenle de gelir kaybı yaşamak zorunda kalacaklardır."

Sermaye ve finans kesiminin kaynak ve kar artışı yaptığı bir dönemde kamu görevlileri açısından "kemer sıkma" dönemini hatırlatacak yaklaşımlara karşı olduklarını vurgulayan Tonbul, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Büyüme rakamlarının yüzde 5,5'leri aştığının ilan edildiği, ekonominin ve kamu maliyesinin dirayetinin kürsülerden paylaşıldığı, enflasyonun dizginlendiği vurgusunun sıkça yapıldığı bir konjonktürde kamu maliyesi kaynaklarını artırmanın, bütçe açığını azaltmanın ya da sabit tutmanın kaynağı olarak ücretlilerin maaşının görülmesi ve bu amaçla gelir vergisinde oran artışına tevessül edilmesi Türkiye'nin en büyük konfederasyonu, toplu sözleşme masasının yetkilisi olarak kabul edeceğimiz ya da sessiz kalacağımız bir durum değildir."

Kaynak: AA