Toplumsal Fayda Ödülleri’ne yoğun ilgi

Yarışmada, topluma değer katan projeler, kurumsal gönüllülük çalışmaları, sosyal girişimler, sosyal medya çalışmaları ve yerel çalışmalar olmak üzere 5 ana kategori ile eğitim, sağlık, çevre, kültür-sanat, spor, tarım, kadın, fırsat eşitliği, yerel değerler ve turizm, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi 11 alt kategori yer alıyor.

Yarışma kapsamında toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hızlı insiyatif alarak, kalıcı toplumsal fayda çalışmaları yapan kurumların takdir edileceği, “Sürdürülebilir Fayda Özel Ödülleri” de verilecek. Toplumsal Fayda Ödülleri'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Dünya Gazetesi CEO’su Burcu Kösem; “Dünya Gazetesi olarak sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda anlayışını önemseyen, 40 yıllık köklü bir geçmişe sahip duyarlı ve ülke kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlamış bir yayın kuruluşuyuz. Bu kapsamda misyonumuz ve değerlerimizle örtüşen bir ödül programına imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl ilk defa hayata geçirdiğimiz Toplumsal Fayda Ödülleri’nin gelenekselleşerek devam etmesini diliyoruz” dedi.

Toplumsal Fayda Ödülleri’nin danışmanlığını yürüten ARPR İletişim Danışmanlığı Kurucu Ortağı Arzu Çekirge Paksoy ise; “Sosyal sorumluluk çalışmalarını merkezine almış bir kurum olarak böylesine anlamlı bir Ödül Programını geliştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Toplumsal fayda ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen başarılı projelerin ödüllendirilerek duyurulması, başka kurumlara da örnek olması ve iyiliğin geniş kitlelere ulaşması bizim için çok kıymetli” diye konuştu. Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında, başvuru gelirlerinin bir kısmı ile Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilen burslar desteklenecek. Böylece ülkemizdeki kız çocuklarının duyarlı ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine de katkı sağlanacak. Toplumsal Fayda Ödülleri aralarında iş dünyası temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler, toplumsal fikir önderleri ve medya mensuplarının bulunduğu uzman bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Yarışma başvuruları www.toplumsalfaydaodulu.com sitesinden 12 Kasım’a kadar sürecek. Ödüller 29 Kasım’da Hilton İstanbul Maslak Hotel’de yapılacak görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.