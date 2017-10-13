Topuz'un avukatı: Görüşme konusunda sorun yok

13 Ekim 2017

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde müvekkilleriyle görüştü.

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrası açıklama yapan avukatlardan Halit Akalp, müvekkilleri ile görüşme konusunda bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti. Akalp, "Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içerisinde zaten görüşme koşulları belli. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda da çok rahat bir görüşme yaptık" şeklinde konuştu.

FETÖ ile bağlantılı kişiler ile irtibatlı olduğu tespit edilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerel çalışanı Metin Topuz, 4 Ekim'de tutuklanmıştı.

Kaynak: Reuters