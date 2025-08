Torununun çektiği videolarla hayatı değişti: 74 yaşından sonra fenomen oldu

Takip Et

Muğla'ya özgün ev yemekleri tarifi yapan, yaptığı yöresel lezzetleri takipçilerinden gelen talep üzerine Türkiye'nin dört bir köşesine kargo ile gönderen Habibe Karataş , yemek kitabı yazacak hafızaya sahip olduğunu söylerken, yarışmadan kazandığı 500 bin TL'yi torununun düğünü için kullanacağını belirtti.

Yarışma sonrası güzel yorumlar aldığını söyleyen Karataş, torununun çektiği videolar sayesinde takipçisinin arttığını belirterek, göbek adının Günay olduğunun bu nedenle kendisine Günay teyze dediklerini anlattı.

Torununun hatıra olsun diye çektiği videolarla başladı

74 yaşına girdiğini söyleyen Karataş, "Torunum yaptığım yemeklerden "anneannemin el lezzeti çok güzel" diye video çekip koymuş. Takipçi gelmeye başladı, 700, 3 bin derken fırladı, bir haftanın içinde 20 bine ulaştı. Torunum, ‘Anneanne bu işleri kaldıramazsın, sileyim' dedi. Ben her şeyin şimdiye kadar hakkından geldim, onun da hakkından gelirim dedim. Böylelikle yaptığım ürünlerden tarhana, ekmek, Muğla halkası, inci börek, yemek sipariş verirler. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her bir yerine sipariş verenlere her şeyi gönderebiliyorum" dedi.

Kazandığı para ile torununu evlendirecek

‘Kim milyoner olmak ister' yarışmasından 500 bin lira kazanan Günay Teyze, kazandığı para ile de torununu evlendirmek istediğini söyledi.

74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, "Yarışmaya giderken takipçi sayım 104 bindi. Oradan döndüm 190 bine çıktı. Takipçilerim heyecanla izledik dediler" dedi.