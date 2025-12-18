Güllü'nün banka hesaplarındaki paranın miktarı ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü’nün ölümü sonrası kamuoyunda uzun süre tartışılan miras iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir aşama geride bırakıldı. Savcılık talimatıyla Ekim ayında başlatılan mal varlığı tespiti çalışmaları sonucunda, sanatçının ekonomik durumuna dair kapsamlı bir tablo çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 50’den fazla banka ve sigorta şirketiyle yazışma yapıldı. İncelemelerde, Güllü’nün Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşadığı ev dışında üzerine kayıtlı başka bir taşınmazı olmadığı belirlendi. Banka hesaplarında bulunan bakiyelerin ise 250 ile 850 lira arasında değiştiği, bazı hesaplarda tutarın 1000 liranın altında olduğu tespit edildi.

Hayat sigortası yok

Yetkililer, sanatçının bireysel emeklilik sistemi ya da hayat sigortasına ilişkin herhangi bir kayda da rastlanmadığını bildirdi. Miras olarak geriye yalnızca söz konusu ev ve düşük bakiyeli banka hesaplarının kaldığı kesinleşti.

Miras üzerinde hak sahibi olan kişilerin belirlendiği resmi belgenin 6 Ekim 2025 tarihinde alındığı, bu tarihten önce mirasçılar tarafından herhangi bir hukuki işlem yapılmasının mümkün olmadığı da dosyaya girdi.

"Sevgilisi için öldürmüş olabilir”

Öte yandan Güllü’nün kardeşlerinin, sanatçının miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği iddiasıyla iki çocuğundan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter şikâyetçi sıfatıyla ifade verdi. Gülter’in ifadesinde, “Ablam hayatındaki erkek için her şeyi yapar, sevgilisi için öldürmüş olabilir” dediği kaydedildi.