Son dakika: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına mı alındı? Ünlülerden kimler gözaltına alındı? Gözaltı listesi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması yeniden gündeme geldi.

(Aleyna Tilki)

Jandarma ekipleri sabah saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'ta çeşitli adreslere baskın düzenledi.

Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya ünlüsü Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin ifadelerinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verecekleri öğrenildi.

(İrem Sak)

Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan oyuncu Melisa Döngel ve popçu Yusuf Güney'in ise adreslerinde bulunamadığı, bu iki ismin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

(Danla Bilic)

Başsavcılıktan operasyon açıklaması

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- 2025/219794 CBS sayılı soruşturma dosyasına istinaden kamuoyuna tarafından tanınan ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmiştir.

- Bu kapsamda aşağıda isimleri yazılı kişiler ile ilgili olarak (Şahısların evlerinde arama icra edilmiştir İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 18.12.2025 tarihinde saat 07:00’dan itibaren; Sarıyer ilçesi (2 Adres) Eyüp, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt (5) Adres olmak üzere toplam (7) adreste (7) şüpheliye yönelik olarak arama faaliyeti icra edilmiştir. 3-Şüpheli Mümine Senna Yıldız isimli şahsın evinde yapılan aramada (5) gram esrar, esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş olup; gözaltı kararı bulunan şüphelilerin durumu aşağıda belirtilmiştir.

- Gözaltına alınanlar: İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki.

- Adresinde bulunamayanlar: Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü.

(Şeyma Subaşı)

Güvenlik kaynaklarından elde eldilen bilgiye göre yurt dışında oldukları tespit edilen sosyal medya ünlüsü Şeyma Subaşı, eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sabah yazarı Mert Vidinli ve Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Garipoğlu ve Ateş hakkında yakalama kararı

Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile SHOW TV sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu kapsamında; Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu ile iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.