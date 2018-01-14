Trabzon'daki uçağı kurtarmak için vinç talep edildi
Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçak, DHMİ'ye ait çekici ile bulunduğu yerden kurtarılacak.
Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus'a ait yolcu uçağına yönelik olarak teknik ekipler pist üzerinde bir dizi inceleme çalışması yürüttü. Ekipler, uçağın pistten çıkış noktası ve çevresinde incelemelerde bulunarak kazanın nedeniyle ilgili araştırma yaptı.
Seferlerin tekrar başladığı havalimanında uçağın bulunduğu yerden çıkartılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) çekici talep edildi. DHMİ'ye ait çekicinin Ankara'dan karayolu ile Trabzon'a hareket ettiği öğrenildi.
Çekicinin havalimanına gelmesinin ardından uçak şirketi yetkilerinin de katılımıyla çalışmaların başlayacağı belirtildi.
Öte yandan, uçağı görebilmek için Karadeniz Sahil Yolu üzerinde duraklayan çok sayıda vatandaşa, trafik polisi ekiplerince kazaya yol açılabileceği gerekçesiyle uyarılarda bulundu.
Trabzon'daki uçak kazası için soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA