Trabzon'daki uçak kurtarılıyor

18 Ocak 2018

Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan ve iniş takımları denize bakan dik yamaçta balçığa saplanması sonucu durabilen yolcu uçağının kaldırılması amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Birimi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, kente getirilen 300 ve 500 tonluk iki vinç havalimanı giriş bölgesinden aprona alınarak uçağa yakın bir konuma park etti. Ekipler, vinçlerin çalışması öncesinde son hazırlıklarını yaptı.

Bir süre devam eden hazırlıkların ardından her iki vinç de uçağın çıkarılması için çalışmalara başladı.

Öte yandan, çalışmaları takip eden basın mensupları için apronda özel bir bölüm oluşturuldu.

Bu arada çalışma dolayısıyla Trabzon Havalimanı saat 04.00'ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatıldı. Uçuşlar, 19 Ocak Cuma günü 04.00'e kadar gerçekleştirilemeyecek.

Ne olmuştu?

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.

Kaynak: AA