Trafik kazalarında ölü sayısı azaldı

04 Şubat 2019

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında 10 bin 800 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 160 kişi hayatını kaybederken 17 bin 520 kişi yaralandı.

2018 Ocak'ta ise 12 bin 426 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 252 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 420 kişinin ise yaralandığı kayıtlara geçti.

İki yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında bu yıl ölümlü-yaralanmalı kaza sayısında yüzde 13,1, ölümlü kaza sayısında yüzde 29, yaralanmalı kaza sayısında 12,8, ölü sayısında 36,5, yaralı sayısında ise 14,2 oranında azalma meydana geldi.

Kaynak: AA