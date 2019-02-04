Trafik kazalarında ölü sayısı azaldı
İçişleri Bakanlığı, ocak ayında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,5 azaldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak ayında 10 bin 800 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 160 kişi hayatını kaybederken 17 bin 520 kişi yaralandı.
2018 Ocak'ta ise 12 bin 426 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 252 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 420 kişinin ise yaralandığı kayıtlara geçti.
İki yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında bu yıl ölümlü-yaralanmalı kaza sayısında yüzde 13,1, ölümlü kaza sayısında yüzde 29, yaralanmalı kaza sayısında 12,8, ölü sayısında 36,5, yaralı sayısında ise 14,2 oranında azalma meydana geldi.
Kaynak: AA