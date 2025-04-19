Trafik kazası geçiren Berk Atan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu nasıl?
'Gönül Dağı' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Berk Atan trafik kazası sonucu yaralandı. Berk Atan’ın kaburgalarının kırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Kaza haberinin duyulmasının ardından Berk Atan araştırılmaya başladı. İşte Berk Atan’ın kariyeri, oynadığı diziler ve hakkında merak edilenler…
Ünlü oyuncu Berk Atan, Eskişehir’in Mihalıcçık ilçesinde trafik kazası geçirdi. 34 yaşındaki Atan’ın içinde bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı.
Kazada Berk Atan’ın kaburgaları kırıldı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedaviye alındığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.
Peki Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ünlü oyuncu hangi dizilerde rol aldı?
Eylül 1991 İzmir doğumlu Berk Atan, Best Model of Turkey 2012 birincisi olarak tanındı.
‘Her Şey Yolunda’ dizisiyle kameraların karşısına geçen Berk Atan, sonrasında ‘Altındağlı’ dizisinde rol aldı. 2015-2016 arasında ‘Güneşin Kızları’ dizisinde rol aldı.
Berk Atan; ‘Dayan Yüreğim’, ‘Cennet’in Gözyaşları’ ve son olarak TRT 1’de yayınlanan ‘Gönül Dağı’ dizisinde izleyici karşısına çıktı.
Berk Atan, 2024’te Amazon Prime’da yayınlanan ‘Üçüncü Gün’ filminde başrol oynadı.
Berk Atan, 2023’te Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne değer görüldü.