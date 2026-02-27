Trafikte yeni dönem başladı: Cezalar katlandı, yaptırımlar sertleşti

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan kapsamlı değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara 25 bin TL ceza uygulanacak. Aynı ihlalin ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin TL’ye, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin TL’ye çıkacak.

Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanan sürücülere 150 bin TL ceza, ehliyet iptali ve uzun süreli trafikten men yaptırımı getirildi. Alkol ölçümünü reddeden sürücüler de aynı kapsamda değerlendirilecek.

Saldırı amaçlı takibe 180 bin TL ceza

Trafikte başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarlı şekilde takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca ehliyetlere 60 gün, araçlara ise 30 gün süreyle el konulacak. Ehliyetlerin iadesi psikoteknik değerlendirme şartına bağlandı.

Ehliyetsiz sürüş ve “dur” ihtarına uymamaya rekor ceza

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti iptal edildiği veya geçici olarak geri alındığı halde araç kullananlara ise 200 bin TL ceza uygulanacak. Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücüler de 200 bin TL para cezasının yanı sıra 60 gün ehliyetsiz, 60 gün trafikten men yaptırımıyla karşılaşacak.

Kırmızı ışık ve hız ihlallerinde kademeli artış

Kırmızı ışık ihlalinde tekrar sayısına göre cezalar 10 bin TL’den 80 bin TL’ye kadar çıkacak. Bir yıl içinde 6 kez ihlal yapan sürücülerin ehliyeti iptal edilecek. Hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak para cezaları ise ihlal oranına göre 2 bin TL ile 30 bin TL arasında değişirken, ağır ihlallerde ehliyete 30 ila 90 gün el konulacak.

Drift, akrobatik hareket ve düğün konvoylarına sert müdahale

Drift ve akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin TL ceza verilecek, araçlar 60 gün trafikten menedilecek. Beş yıl içinde ikinci kez aynı ihlali yapanların ehliyetleri iptal edilecek.

Trafiği keyfi şekilde durduran, konvoy oluşturan veya makas atan sürücülere 90 bin TL ceza uygulanacak.

Cep telefonu, plaka ve ambulansa yol vermeme

Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin TL, tekrarında 10 bin TL, üçüncü ve sonraki ihlallerde 20 bin TL ceza ve 30 gün ehliyete el koyma uygulanacak.Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyen sürücülere 46 bin TL ceza kesilecek. Sahte veya değiştirilmiş plaka kullananlara ise 140 bin TL, tekrarında 280 bin TL ceza ve uzun süreli trafikten men yaptırımı getirildi.