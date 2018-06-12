Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı açıldı

12 Haziran 2018

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) ilk gaz akışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı törenle başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde TANAP'ın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, enerjinin 'İpek Yolu' olarak tanımladığımız Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür." diyen Erdoğan, "TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. TANAP aynı zamanda devreye alacağımız yeni projelerin müjdecisidir." diye konuştu.

Erdoğan, "TANAP başlangıç kapasitesi yıllık 16 milyar metreküp doğalgazdır. Bunun 6 milyarı Türkiye'ye, 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya taşınıyor." ifadesini kullandı.

"TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi.

"Yerli ve milli ilk sondaj gemimiz olan Fatih'i Akdeniz'e uğurladık. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip bu gemimizle ülkemizin önemli bir eksikliğini gidermiş olduk.

TANAP'ın kısa sürede hayata geçmesinde, Türkiye'nin son 16 yılda sağladığı siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli rolü var.

TANAP ile Türkiye transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi.

TANAP sadece arz güvenliği açısından değil, Hazar Bölgesi'nden Avrupa'ya kadar tüm rota üzerindeki ülkelerin refah ve istihdamına da katkı verecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan sınırına ilk gaz teslimatını Haziran 2019'da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, "Yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücümüzü, 12 bin 305 megawattan 40 bin 838 megawata getirdik." dedi. (AA)

Doğalgaz ihtiyacının yüzde 12'sini karşılayacak

(Reuters) Yılda 16 milyar metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip olan 1,850 kilometre uzunluğundaki TANAP, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini tek başına karşılayacak.

Hattın Türkiye'den sonra Avrupa'ya uzayan başka bir hatta bağlanarak AB'nin Rus doğalgazına bağımlılığını azaltması bekleniyor.

Azeri yetkililerin daha önce Reuters'a verdikleri bilgiye göre hat 8 milyar dolara mal oldu. Proje başlangıcında maliyetin 11.8 milyar dolara kadar çıkacağı tahmin ediliyordu. TANAP'ta Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 51, Botaş'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye'nin yüzde 7 payı bulunuyor.

TANAP'la Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgaz öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmış olacak.

Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayacak olan TANAP Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek.

Toplam uzunluğu 1,850 kilometre olan hat, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak doğalgaz boru hattına bağlanacak.