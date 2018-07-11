Tren kazasının yaşandığı menfez onarıldı
Tekirdağ’da tren kazasının yaşandığı menfez onarılırken tren geçişleri kontrollü sağlanıyor.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar Mahallesi'nde aşırı yağmurda menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana gelen tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 314 kişi yaralanmıştı.
Menfez, kaza sonrası böyle görüntülenmişti
Kazanın ardından menfezde gerekli tamir yapıldı.
Tekirdağ'da tren kazası: 24 ölü, 124 yaralı
Onarımın ardından trenlerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: İHA