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Tren kazasının yaşandığı menfez onarıldı

Tekirdağ’da tren kazasının yaşandığı menfez onarılırken tren geçişleri kontrollü sağlanıyor.

Tren kazasının yaşandığı menfez onarıldı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar Mahallesi'nde aşırı yağmurda menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeniyle meydana gelen tren kazasında 24 kişi hayatını kaybetmiş, 314 kişi yaralanmıştı.

        Menfez, kaza sonrası böyle görüntülenmişti

Kazanın ardından menfezde gerekli tamir yapıldı.

Tekirdağ'da tren kazası: 24 ölü, 124 yaralıTekirdağ'da tren kazası: 24 ölü, 124 yaralı

Onarımın ardından trenlerin geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. 

Kaynak: İHA

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