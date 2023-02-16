TRT'nin eski spikerlerinden Başak Doğru yaşamını yitirdi
TRT'nin eski spikerlerinden Başak Doğru, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Doğru'nun bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
TRT’nin eski redaktör spikerlerinden Başak Doğru yaşamını yitirdi.
Doğru'nun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nden alınarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Doğru'nun kaybına ilişkin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Başak Doğru’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Başak Doğru’nun ailesinin, dostlarının, meslektaşlarının acısını paylaşıyor başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.