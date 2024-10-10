Trump, Harris'le bir kez daha canlı yayına çıkmama sebebini açıkladı

Trump, anketlerde önde gittiğini savunarak rakibi Harris'le canlı yayında yeniden tartışmayı reddetti ve "Rövanş olmayacak. Çok geç kalındı, oylama çoktan başladı. (ABD Başkan Yardımcısı) Kamala, (ABD Başkanı Joe) Biden'dan farklı bir şey yapmayacağını açıkça ifade etti. Yani tartışılacak bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

Son karşılaşma 10 Eylül'de yapılmıştı

Fox News, ay sonunda Trump ve Harris arasında canlı yayında tartışma programı için teklif götürdüğünü açıklamıştı. Trump, Harris'ten önce Demokratların başkan adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasına çıkmış, 10 Eylül'de ise Harris ile yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında, kozlarını paylaşmıştı.

Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta görüşlerini ortaya koymuştu.