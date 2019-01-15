Trump, Türkiye hakkında 7 yılda 28 tweet attı
Mesajlarını dünyaya Twitter üzerinden duyurmayı tercih eden ABD Başkanı Trump, Türkiye hakkında bugüne kadar 28 paylaşımda bulundu. Trump'ın son iki mesajından birinde tehdit, diğerinde ilişkileri geliştirme niyeti vardı. (Muhammed Kafadar)
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