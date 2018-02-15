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TSK: Afrin'de 7 asker yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 7 askerin çatışmalarda yaralandığı bildirildi.

TSK: Afrin'de 7 asker yaralandı
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Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristlerle girilen 2 ayrı çatışmada 7 asker yaralandı.

Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün iki ayrı çatışmada toplam yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: DHA

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