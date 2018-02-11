TSK, bir köyde daha kontrolü sağladı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Hacı iskender köyü PYD/PKK'dan temizledi. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in batısındaki Hacı İskender köyünü ele geçirdi.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK kontrolündeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 31'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 48 noktayı örgütten almış oldu.
Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay'da, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin incelemelerde bulunuyor.
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Kaynak: AA