TSK: Harekat planlandığı şekilde devam ediyor

20 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, saat 17.00'den itibaren başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı.

Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Harekatın başlangıcında 7 bölgede tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan 108 hedef Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiştir. Harekata katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

"Zeytin Dalı Harekatı" başladı

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Zeytin Dalı Harekatı'nın komuta merkezinden görüntüler

Zeytin Dalı Harekatı'ndan kareler