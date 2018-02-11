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TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1.266 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
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Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

Buna göre, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266'ya ulaştı.

Açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatında sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, dünkü operasyonlarda 86 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

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Kaynak: AA

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