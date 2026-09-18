TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) görev değişikliği gerçekleştirildi. TÜİK Başkan Yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, yerine Cihat Erce İşbaşar atandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA