"TÜİK milletin algısını değiştirir nitelikte hareketler yapıyor"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yaşanan en büyük sorunların başında ekonominin geldiğini, hükümetin ise ekonomik gidişattan haberi yokmuş gibi davrandığını söyledi.

Türkiye'de şu an dünyanın en büyük ekonomik krizinin yaşandığını ileri süren Purçu, "TÜİK yanlış rakamlar vererek milletin algısını ve yaşam şeklini değiştirir nitelikte hareketler yapıyor. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı yıllık enflasyon rakamı yüzde 85,5 iken ENAG bu oranı yüzde 185 olarak değerlendiriyor. 200 gram ekmek 2021 yılında 1,75 lira iken şuan 4,45 lira. Bir yılda ekmeğin fiyatı 3 kat artmışken asgari ücrete 3 kat zam mı geldi, emeklinin maaşı 3 kat mı arttı?" diye sordu.

Avrupa ülkelerine bakıldığında enflasyon oranlarının yüzde 14-15'i geçmediğini belirten Purçu, hükümetin, milleti açlık ve sefaletle sınamaya devam ettiğini öne sürdü.

Açlık sınırının 9 bin liraya dayandığını, yoksulluk sınırının ise 25 bin lirayı aştığını savunan Purçu, "Bu rakamları hükümet görmüyor mu hala? Seçim hazırlıklarının sürdüğü şu günlerde milletin karşısına hangi yüzle çıkacaksınız? Son bir yılda bankadan kredi çekenlerin oranı yüzde 50 artmış durumda. Ülkenin tamamına yakını bankalara borçlu ancak iktidar her şeyi güllük, gülistanlık gibi açıklamaya devam ediyor." dedi.