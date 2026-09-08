Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı: Altı yıla kadar hapsi isteniyor
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında, İZBETON AŞ’de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.
Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarının dayanak gösterildiği soruşturmada Soyer’in de aralarında bulunduğu 157 şüpheli hakkında “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi.
Soyer’in de aralarında bulunduğu 60 şüpheli tutuklanırken, hazırlanan iddianamede eski başkan hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.