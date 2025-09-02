Türk girişimci OpenAI CEO'su olmak için başvuru yaptı: Vaatleri değerlendiren OpenAI'ın esprili yanıtı viral oldu

Yapay zekâ şirketi ChatGPT'de yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyanın gündeminde. Bir Türk girişimci olan Ömer Öztok, OpenAI CEO’su olmak için şirkete başvurdu.

Sosyal medyada viral oldu

Türk girişimci Öztok, LinkedIn’de yaptığı paylaşımda “Şansımı bu kez çok daha büyük bir şey için denedim” ifadelerini kullanarak şirketten aldığı yanıtı paylaştı.

Kısa sürede gündem olan olay, başvurudaki vaatler ve OpenAI’ın verdiği esprili yanıtı nedeniyle sosyal medyada viral oldu.

“Tüm üst düzey yöneticileri ChatGPT ile değiştireceğim”

OpenAI’ın yanıtına göre Öztok, başvurusunda oldukça iddialı vaatler sundu.

Şirketin tüm üst düzey yöneticilerini (C-Suite) ChatGPT ajanlarıyla değiştireceğini, yalnızca kendisinin görevde kalacağını belirtti. Ayrıca Meta’daki tüm yapay zekâ ekibini “ömür boyu ChatGPT Plus” üyeliği karşılığında transfer etmeyi, sırf ismi için Google’ı satın almayı ve GPT-6’yı yalnızca kendi tweet’leriyle eğitmeyi teklif etti.

OpenAI’dan esprili ret

OpenAI ise konuya ilişkin yaptığı geri dönüşte Öztok'un vaatlerini “endişe verici” ve “yıkıcı” bularak iş başvurusunu reddetti.

Öztok’un cesaretini takdire şayan bulan OpenAI ayrıca esprili bir yanıt da vererek “Yüzde 50 hisse talep etmeyen daha geleneksel bir adayla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullanıldı.