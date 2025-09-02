Türk girişimci OpenAI CEO'su olmak için başvuru yaptı: Vaatleri değerlendiren OpenAI'ın esprili yanıtı viral oldu
Bir Türk girişimcinin OpenAI CEO’luğu için yaptığı sıra dışı başvuru, sosyal medyada olay oldu. Şirketin en üst yöneticilerinin bulunduğu C-Suite departmanında yer alan herkesi ChatGPT ile değiştirmek gibi vaatlerde bulunan Türk girişimci, şirket tarafından kendisine verilen yanıtları paylaştı. Başvuru ve OpenAI'ın konuya ilişkin esprili yanıtları binlerce yanıt aldı. Şirket, başvurusu olumsuz değerlendirilen Türk girişimci Ömer Öztok'un yerine "Yüzde 50 hisse talep etmeyen daha geleneksel bir aday" ile ilerleneceğini duyurdu.
Yapay zekâ şirketi ChatGPT'de yaşanan sıra dışı bir olay sosyal medyanın gündeminde. Bir Türk girişimci olan Ömer Öztok, OpenAI CEO’su olmak için şirkete başvurdu.
Sosyal medyada viral oldu
Türk girişimci Öztok, LinkedIn’de yaptığı paylaşımda “Şansımı bu kez çok daha büyük bir şey için denedim” ifadelerini kullanarak şirketten aldığı yanıtı paylaştı.
Kısa sürede gündem olan olay, başvurudaki vaatler ve OpenAI’ın verdiği esprili yanıtı nedeniyle sosyal medyada viral oldu.
“Tüm üst düzey yöneticileri ChatGPT ile değiştireceğim”
OpenAI’ın yanıtına göre Öztok, başvurusunda oldukça iddialı vaatler sundu.
Şirketin tüm üst düzey yöneticilerini (C-Suite) ChatGPT ajanlarıyla değiştireceğini, yalnızca kendisinin görevde kalacağını belirtti. Ayrıca Meta’daki tüm yapay zekâ ekibini “ömür boyu ChatGPT Plus” üyeliği karşılığında transfer etmeyi, sırf ismi için Google’ı satın almayı ve GPT-6’yı yalnızca kendi tweet’leriyle eğitmeyi teklif etti.
OpenAI’dan esprili ret
OpenAI ise konuya ilişkin yaptığı geri dönüşte Öztok'un vaatlerini “endişe verici” ve “yıkıcı” bularak iş başvurusunu reddetti.
Öztok’un cesaretini takdire şayan bulan OpenAI ayrıca esprili bir yanıt da vererek “Yüzde 50 hisse talep etmeyen daha geleneksel bir adayla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullanıldı.