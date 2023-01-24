Türk Kızılay 2023’ü sürdürülebilirlik ve inovasyon yılı ilan etti

Kızılay’ın bir yıl içinde aldığı bağışlar, yaptığı yardımlar, yapılan yatırımlar, yürütülen çalışmalar gibi önemli başlıklar kamuoyu ile paylaşıldı. İnsani yardım açısından dünyanın en önemli aktörlerinden biri olarak nitelendirilen Türk Kızılay, 2023 yılını sürdürülebilirlik ve inovasyon yılı ilan etti. Sosyo-ekonomik güçlendirme faaliyetleriyle Kızılay, finansal sürdürülebilirlik bakımından dünyanın en büyük ulusal dernek olarak çalışmalarını yürütüyor.

Türk Kızılay İstanbul Teşkilatı, 2022 yılı Kızılaycılık faaliyetlerini anlatmak için İstanbul il merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Kızılay’ın bir yıl içinde aldığı bağışlar, yaptığı yardımlar, yapılan yatırımlar, yürütülen çalışmalar gibi önemli başlıklar kamuoyu ile paylaşıldı.

Türk Kızılay İstanbul teşkilatı, 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirdiği Kızılaycılık faaliyetlerini ve 2023 yılı hedefleri kamuoyu ile paylaştı. 23 Ocak 2022 tarihin de İstanbul İl Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Kızılay’ın bir yıl içinde aldığı bağışlar, yaptığı yardımlar, yapılan yatırımlar, yürütülen çalışmalar gibi önemli başlıklar masaya ya tırıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafın dan açıklanan verilere göre 339 milyon kişinin yaşamlarını insani yardıma muhtaç olarak sür dürdüğünü söyleyen Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanı Kadem Ekşi, bir başka deyişle yeryüzündeki her 23 kişiden birinin acil yardımlar sayesinde ha yatta kalabildiğini belirtti.

69 ülkede açlık sınırının altın da yaşayan 230 milyondan fazla insan olduğuna dikkat çeken Ekşi, “İç karışıklıklar, savaşlar, salgınlar, iklim krizleri gibi nedenlerle yerinden edilen insanların sayısı, 103 milyonu geçmiş durumda. Dünyadaki insani yardım kuruluşları, bu duruma çare, bu insanlara umut olmak adına çalışıyorlar.

Fakat ne yazık ki bu çalışmalar yeterli değil” dedi. İnsani yardımda önemli bir aktör İnsani yardıma muhtaç 339 milyon insana umut olabilmek için herkesin daha fazla gayret sarf etmesi gerektiğine işaret eden Ekşi, Türk Kızılay’ın insani yardımın dünyadaki en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’de ve diğer ülkelerde, mazlumlara umut olma ya devam ettiğini anlatan Ekşi, “Dünyada en çok ülke ve ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran kurum Kızılay’dır. Sosyo-ekonomik güçlendirme faaliyetleri ile en fazla insana destek sağlayan kurumumuz, finansal sürdürülebilirlik bakımından dünyadaki en büyük ulusal dernek olarak çalışmalarını yürütüyor.

Genel merkezimiz, ülkemizde ve dünyada tüm hızıyla ve gücüyle her gün daha fazla insana ulaşmaya devam ederken, Türk Kızılay’ın İstanbul teşkilatları olarak bizler de ülkemizin en kalabalık ve en yoğun ili olan İstanbul’da cemiyetimizi temsil etmek ve toplumsal direnci arttırmak için koşar adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.

5 milyon kişiye yardım 2022 yılında İstanbul’da, Ramazan, kurban, afet ve olağan dönemlerdeki yardımlar, eğitim çalışmaları, kan temini gibi faaliyetleriyle 5 milyon 114 bin 411 kişiye temas ettiklerini anlatan Ekşi, faaliyetlerinde 795 profesyonel kadrosu ve 28 bin 137 gönüllünün yer aldığını belirtti. Şubelerinin sosyal yardım programlarımız kapsamında, 416 bin 60 kişiye gıda yardımı,

617 bin 754 kişiye nakdi yardım ve 3 milyon 16 bin 540 kişiye giyim yardımı yaptıklarını anlatan Ekşi, beslenme yardımlarının da yıl boyu sürdüğünü kaydetti. Sabit Kan Alma Birimi projesi için bağışçıların desteği bekleniyor. Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi Başkanlığı olarak İstanbul’un 39 ilçesinde kent meydanlarına sabit kan alma birimi kurulması projesini başlattıklarını söyleyen Ekşi, proje hakkında şöyle konuştu:

“Projemiz, İBB Meclisinde tüm siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edildi ve çalışmalara başladık. Kızılay yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Kızılay Sistem Yapı AŞ’de üretilen çelik konstrüksiyon modüler yapıları ilçelerimizin kent meydanlarına kuruyoruz.

Böylelikle kan bağışçılarımız en değerli varlıkları olan kanlarını; haftanın her günü hizmet veren, kent meydanında bulunması münasebetiyle ulaşımı kolay olan, içerisinde hekim odası, kayıt odası, kan alma bölümü, dinlenme bölümü gibi kısımların bulunduğu, iklimlendirmesi olan, steril ve hijyenik, mahremiyet esaslı, ergonomik ve konforlu mekanlarda bağışlayabilecekler. 2023 yılında şehrimizin 39 ilçesinde sabit kan alma birimlerinin kurulumunu tamamlamayı hedefliyoruz.

Buradan hayırsever vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sizler de bu projeye destek olabilir, ilçelerimizden birine sabit kan alma birimi kurulması için bağışta bulunabilirsiniz. Bağışınız ile birlikte kurulan sabit kan alma biriminde sizin yahut firmanızın ismi ve logosunu ekliyor ve uzun yıllar hayır dua almanıza vesile oluyoruz. Sabit Kan Alma Birimi projemize değerli desteklerinizi bekliyoruz.” Kızılay gönüllü teşkilatı ile daha güçlü Gönüllü teşkilatları ile daha güçlü olduklarını anlatan Ekşi, Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz teşkilatlarıyla faaliyetlerini kesintisiz ve en hızlı şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

İstanbul’da 2022 yılında, 28 Genç Kızılay İlçe Teşkilatı, 36 Genç Kızılay Üniversite Teşkilatı, 31 Kızılay Kadın İlçe Teşkilatı, 18 Kızılay Engelsiz İlçe Teşkilatı bünyesinde 28 bin 137 gönüllü Kızılaycılık çalışmalarına dahil olduğunu açıkladı. Gonulluol.org sistemi ile gönüllü kayıtları resmi olarak bu platform üzerinden gerçekleştirdiklerini söyleyen Ekşi, “Gönüllü görevleri açılıp gönüllülerin istediği göreve katılması sağlandı. Gönüllülerimize uzaktan bağlantı yoluyla Kızılay Akademi tarafından geliştirilen çeşitli eğitimlere katılma ve katılım belgesi alma fırsatı sunuldu ve daha birçok özellik ile gönüllülük deneyimini en keyifli, en faydalı şekilde yaşamaları için alan açıldı” dedi.