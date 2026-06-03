Türk lirası sabitli stablecoinlere ilgi arttı: Doların ardından ikinci sıraya yükseldi

Kripto para piyasalarında son yıllarda hızla büyüyen stablecoin segmentinde Türk lirasına endeksli dijital varlıklar öne çıktı. Standard Chartered'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Zodia Markets'ın açıkladığı verilere göre, Türk lirası sabitli stablecoin'ler 2025 yılında müşteriler tarafından en çok kullanılan ikinci stablecoin türü oldu.

Şirketin kurucu ortağı ve geçici CEO'su Nick Philpott, stablecoin işlemlerinde doların ardından ikinci sırada Türk lirasının yer aldığını belirterek, bu durumun euro ve diğer gelişmiş ülke para birimlerine endeksli stablecoin'lerin önüne geçildiğini gösterdiğini söyledi.

3,4 milyar dolarlık işlem hacmi oluştu

Zodia Markets verilerine göre şirket, 2025 yılında dolar endeksli stablecoin'lerde 110,5 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirirken, Türk lirasına endeksli stablecoin işlemleri 3,4 milyar dolara ulaştı. Euro sabitli stablecoin'lerde ise işlem hacmi yalnızca on milyonlarca dolar seviyesinde kaldı.

"Daha hızlı ve daha düşük maliyetli"

Philpott, müşterilerin Türk lirasına endeksli stablecoin'leri geleneksel bankacılık kanallarıyla para transferine alternatif olarak kullandığını belirtti. TRY tabanlı stablecoin'lerin daha hızlı sonuçlandığını, daha düşük maliyet sunduğunu ve işlem güvenilirliğinin daha yüksek olduğunu ifade eden Philpott, bu varlıkların şirket tarafından kısa sürede nakde çevrildiğini söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerde talep artabilir

Standard Chartered Kripto Araştırmaları Analisti Geoff Kendrick ise stablecoin kullanımının gelecekte özellikle finansal altyapının yeterince gelişmediği veya bankacılık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu ülkelerde daha hızlı büyüyebileceğini belirtti.