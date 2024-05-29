Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı için e-Devlet'ten bağış dönemi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, artık e-Devlet üzerinden kurumlarına bağış yapılabileceğini duyurdu.
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na artık e-Devlet üzerinden bağış yapılabiliyor.
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan videolu açıklamada, "Artık e-Devlet üzerinden bağış yapabilirsiniz. e-Devlet Kapısı'nda açılan 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bağış Kampanyası' hizmeti üzerinden yapacağınız bağışlarla Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek yerli ve milli teknolojilere destek verebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.