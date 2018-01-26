ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Turkcell, Gürcistan'daki iştirakini sattı

Turkcell'in Gürcistan'daki dolaylı iştiraki Geocell'in hisseleri 153 milyona dolara Silknet'e devredilecek.

Turkcell, Gürcistan'daki iştirakini sattı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Turkcell, Gürcistan'da kurulu dolaylı iştiraki Geocell LLC'nin tamamının aynı ülkede kurulu Silknet şirketine 153 milyon dolara devredilmesi için bağlayıcı sözleşme imzalandığını duyurdu.

Turkcell'in sermayesinin yüzde 41.45'ine sahip olduğu iştiraki Fintur'un bağlı ortaklığı Gürtel Telekomünikasyon, Geocell LLC'nin yüzde 100 hissedarı konumunda.

Turkcell KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Fintur'un şirket finansallarında "satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" olarak sınıflandırılması nedeniyle söz konusu işlemin Turkcell'in finansal tablolarına bir etkisi bulunmuyor.

satış geocell turkcell

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.