Turkcell, Gürcistan'daki iştirakini sattı
Turkcell'in Gürcistan'daki dolaylı iştiraki Geocell'in hisseleri 153 milyona dolara Silknet'e devredilecek.
Turkcell, Gürcistan'da kurulu dolaylı iştiraki Geocell LLC'nin tamamının aynı ülkede kurulu Silknet şirketine 153 milyon dolara devredilmesi için bağlayıcı sözleşme imzalandığını duyurdu.
Turkcell'in sermayesinin yüzde 41.45'ine sahip olduğu iştiraki Fintur'un bağlı ortaklığı Gürtel Telekomünikasyon, Geocell LLC'nin yüzde 100 hissedarı konumunda.
Turkcell KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Fintur'un şirket finansallarında "satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar" olarak sınıflandırılması nedeniyle söz konusu işlemin Turkcell'in finansal tablolarına bir etkisi bulunmuyor.