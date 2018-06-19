Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor

19 Haziran 2018

Savaş, çatışma ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalanların sayısı son yıllarda hızla artarken Türkiye, yaklaşık 3,9 milyon kişiyle en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olmayı olmayı sürdürüyor.

Irak'tan Suriye'ye, Afganistan'dan Güney Sudan'a dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve krizler, milyonlarca insan için tarif edilemez trajedi ve acıyı beraberinde getiriyor.

Dünyada 65 milyondan fazla insan zulüm, çatışma, şiddet ya da insan hakları ihlalleri sebebiyle yerlerinden edilmiş durumda. Türkiye ise 3,9 milyon kişiyle dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK), nisan ayında yayımladığı verilere göre, Türkiye'de yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli,169 bin Afgan, 143 bin Iraklı, 35 bin İranlı, 4 bin 800 Somalili ve diğer uyruklardan 10 bin 800 olmak üzere yaklaşık 3,9 milyon sığınmacı bulunuyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında en önde geliyor.

Türkiye'deki en büyük sığınmacı grubu oluşturan Suriyeliler, daha çok İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Mersin, Adana ve Kilis'te yaşıyor.

"Türkiye'nin mülteci politikası küresel çapta örnek"

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş, dünyadaki en büyük mülteci krizine sebep olmaya devam ederken komşu ülkelerde uzayan bir sürgün hayatı yaşamak zorunda kalan Suriyeli mülteci sayısı 5,6 milyonu geçti.

Türkiye'deki yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli sığınmacının büyük çoğunluğu kampların dışında, kentsel ya da yarı kentsel alanlarda yaşıyor ve buradaki sığınmacıların çoğunluğunu çocuklarla kadınlar oluşturuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'deki sığınmacıların durumu hakkında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mültecilere sağladığı kamu hizmetlerinin kalitesinden övgüyle söz ederek "Türkiye'nin mültecileri sosyal hayata dahil etme politikası küresel çapta örnek bir model." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BMMYK'nın mültecilere yönelik çalışmaları

Dünya genelinde mülteci ve sığınmacıları koruma ve yardım etme amacıyla çalışmalar yürüten BMMYK, bu kişilerin evlerine gönüllü dönüşü, yerel entegrasyonu ve üçüncü bir ülkeye yerleştirmesi seçenekleri üzerine faaliyetlerde bulunuyor. BMMYK, aynı zamanda her bireyin sığınma talebinde bulunma hakkını kullanabilmesi ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli şekilde barınabilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Faaliyetlerini devlet, BM ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) da aralarında bulunduğu 22 ortakla iş birliği içerisinde yürüten BMMYK'nın yetki alanı içinde vatansız kişilere yardım etmek de var.

Türkiye'nin Suriye sığınmacı krizine müdahalesini desteklemek amacıyla BM kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalara liderlik etme, koordinasyonu sağlama, Türk yetkililerle yakın iş birliği içerisinde çalışarak kamplarda ve kentsel alanlarda yaşayan sığınmacılara insani yardım sağlama gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmalar, BMMYK'nun Türkiye'deki temel faaliyet alanları arasında yer alıyor.

BM'den mülteciler için "Help" internet sitesi

BMMYK, Türkiye'de bulunan 3 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı için "Help (Yardım)" adında 4 dilde internet sitesini geçen yıl kullanıma açtı. Arapça, Farsça, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri bulunan "Help" internet sitesi, Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilerin, hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra hizmetler konusunda kapsamlı bilgiye kolaylıkla ulaşmalarına olanak sağlıyor.

"Help", hem Suriyeli mülteciler hem de diğer ülkelerden sığınmacı ve mülteciler tarafından en çok sorulan, kayıttan mülteci statüsü belirleme usullerine, eğitimden geçim kaynaklarına kadar bir dizi konuya ilişkin enformasyona erişim imkanı sunuyor.

Kaynak: AA