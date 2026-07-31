Türkiye alevlerle sınanıyor

Dünya genelinde artan ortalama sıcaklık­lar, kuraklık ve aşırı hava olayları, orman yangın­larının sıklığını ve şiddetini katlayarak artırıyor. Küresel iklim değişikliğinin merkez üslerinden biri konumundaki Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye, yaz aylarının gelme­siyle birlikte ekolojik ve eko­nomik boyutu oldukça ağır bir sınavdan geçiyor.

Yalnızca bir doğa felaketi olmanın ötesine geçen orman yangınları, biyo­lojik çeşitlilik kaybı, karbon yutak alanlarının yok olma­sı, tarımsal rekolte düşüşü ve tahliye edilen yerleşim yerle­riyle doğrudan bir sürdürüle­bilirlik ve yeşil ekonomi krizi­ne dönüşüyor.

Alevlerle mücadelede kritik bilanço

Son günlerde Türkiye’nin birçok noktasında yükselen dumanlar, yangın söndür­me ekiplerinin ve yerel yöne­timlerin havadan ve karadan aralıksız bir mücadele yürüt­mesine neden oldu. Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakka­le, İzmir ve Gaziantep başta olmak üzere Ege ve Akdeniz hatlarındaki kritik noktalar­da söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mesai harcanıyor.

Bölgedeki son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Ta­rım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ülkemizde 69›u or­man dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110›unu tamamen kontrol al­tına aldık. Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yan­gın daha tamamen kontrol al­tına alınmış oldu” diyerek son tabloyu paylaştı.

Seydikemer ve Kumluca’da tahliyeler

Yangınların şiddetlendiği noktalardan biri olan Muğ­la’nın Seydikemer ilçesinde, rüzgârın sert esmesiyle alev­ler kısa sürede yayıldı. Bölge­deki güvenlik risklerinin art­ması üzerine 408 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, sağlık hizmetlerinin aksama­ması adına Seydikemer Dev­let Hastanesi’ndeki 45 hasta çevre hastanelere sevk edildi. Sahadaki mücadelede 25 ha­va aracı, 410 kara aracı ve 1141 personel görev yaptı.

Antalya’nın Kumluca ilçe­sinde ekiplerin yoğun müda­halesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, Kaş ilçesin­deki orman yangınına mü­dahale devam ediyor. Balıke­sir’in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ilçeleri ile İzmir ge­nelindeki yangınlarda da sön­dürme ekipleri havadan ve karadan müdahalelerini sür­dürüyor.

Tarım arazileri ve seralar ağır hasar aldı

Orman yangınları sadece ağaçları değil, geçimini topraktan sağlayan çiftçileri ve yerel tarım ekonomisini de doğrudan vuruyor. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alanın yanı sıra çok sayıda seranın plastik örtüsü ve bölgedeki zeytin ağaçları ciddi zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise vatandaşların ve ekiplerin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın riski taşıyan 9 ilde uyarı mesajı

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana’dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada orman yangını açısından risk taşıyan söz konusu illerdeki vatandaşların mesajla uyarıldığı bildirildi.

Orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana’dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112’yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.”