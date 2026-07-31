Türkiye alevlerle sınanıyor
Küresel iklim krizinin ve artan hava sıcaklıklarının etkisiyle Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye, orman yangınlarıyla çetin bir mücadele yürütüyor. Yangınlar sadece biyolojik çeşitliliği ve orman varlığını yok etmekle kalmıyor, yerel ekonomileri, tarımsal üretimi ve sağlık altyapısını da tehdit ederek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine darbe vuruyor.
Dünya genelinde artan ortalama sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olayları, orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini katlayarak artırıyor. Küresel iklim değişikliğinin merkez üslerinden biri konumundaki Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ekolojik ve ekonomik boyutu oldukça ağır bir sınavdan geçiyor.
Yalnızca bir doğa felaketi olmanın ötesine geçen orman yangınları, biyolojik çeşitlilik kaybı, karbon yutak alanlarının yok olması, tarımsal rekolte düşüşü ve tahliye edilen yerleşim yerleriyle doğrudan bir sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi krizine dönüşüyor.
Alevlerle mücadelede kritik bilanço
Son günlerde Türkiye’nin birçok noktasında yükselen dumanlar, yangın söndürme ekiplerinin ve yerel yönetimlerin havadan ve karadan aralıksız bir mücadele yürütmesine neden oldu. Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Gaziantep başta olmak üzere Ege ve Akdeniz hatlarındaki kritik noktalarda söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mesai harcanıyor.
Bölgedeki son duruma ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ülkemizde 69›u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110›unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu” diyerek son tabloyu paylaştı.
Seydikemer ve Kumluca’da tahliyeler
Yangınların şiddetlendiği noktalardan biri olan Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, rüzgârın sert esmesiyle alevler kısa sürede yayıldı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artması üzerine 408 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, sağlık hizmetlerinin aksamaması adına Seydikemer Devlet Hastanesi’ndeki 45 hasta çevre hastanelere sevk edildi. Sahadaki mücadelede 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personel görev yaptı.
Antalya’nın Kumluca ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, Kaş ilçesindeki orman yangınına müdahale devam ediyor. Balıkesir’in Edremit-Altınoluk ve Gömeç ilçeleri ile İzmir genelindeki yangınlarda da söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
Tarım arazileri ve seralar ağır hasar aldı
Orman yangınları sadece ağaçları değil, geçimini topraktan sağlayan çiftçileri ve yerel tarım ekonomisini de doğrudan vuruyor. Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, Yeşilyurt ve Üründü mahallelerindeki tarım arazileri ile seralara sıçradı.
Serik Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm ormanlık alanın yanı sıra çok sayıda seranın plastik örtüsü ve bölgedeki zeytin ağaçları ciddi zarar gördü. Alevlerin yaklaştığı bir ev ise vatandaşların ve ekiplerin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın riski taşıyan 9 ilde uyarı mesajı
Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana’dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada orman yangını açısından risk taşıyan söz konusu illerdeki vatandaşların mesajla uyarıldığı bildirildi.
Orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana’dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderildiği belirtilen mesajda şu ifadeler yer aldı: “Dikkat, bulunduğunuz alanda orman yangını riski çok yüksektir. Yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Açık alanda ateş yakmayalım. En küçük duman veya alev gördüğünüzde, 112’yi derhal arayalım. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.”