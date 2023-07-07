Türkiye dünyanın en kalabalık 18’inci ülkesi

Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,9'unu oluşturdu. Türkiye 85 milyon 279 bin 553 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusundan yüzde 1,1 pay aldı. Türkiye'nin erkekler için 75 yıl, kadınlar için 80,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi dünya ortalamasının üzerinde.

Toplam doğurganlık hızı 2022'de 1,62 olan Türkiye; Fransa, İrlanda ve Romanya gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 23,6 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile İsveç ve yüzde 20,9 ile Fransa olduğu belirlendi. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26,5 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.