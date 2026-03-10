Türkiye genelinde yağış beklenmiyor: Sıcaklıklar kuzeyde artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu değerlendirmesine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık bir gün geçirmesi öngörülüyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği bildirildi. Aynı bölgelerde pus ve yer yer sisin de etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıklar kuzeyde artacak

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Büyük şehirlerde hava durumu

Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık olacak. İstanbul’da sıcaklığın 15 derece, Kocaeli’nde 18 derece, Edirne’de 17 derece ve Kırklareli’nde 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. İzmir ve Denizli’de sıcaklıkların 19 dereceye, Manisa’da 18 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Akdeniz’de sıcaklıklar daha yüksek seyredecek. Adana ve Antalya’da 20 derece, Mersin’de 21 derece ölçülmesi tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara’da 12 derece, Eskişehir’de 13 derece, Konya’da ise 10 derece civarında sıcaklık bekleniyor.

Doğu Anadolu’da ise soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum ve Kars’ta sıcaklıkların eksi 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Van’da 3 derece ölçülmesi tahmin ediliyor.