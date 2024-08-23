Türkiye ile Rusya, Suriye'nin kuzeyinde ortak devriyeye başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Türkiye ile Rusya'nın yeniden ortak devriyeye başladığını duyurdu.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesine ilişkin bilgi verdi.
Bakanlığın açıklamasında, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ancak 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesi'ne bugün yeniden başlandığı ifade edildi.