Türkiye kavruldu: Son 56 yılın en sıcak haziranlarından biri

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'de 2026 yılı haziran ayı ortalama sıcaklığı 22,3 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemini kapsayan mevsim normallerinin 0,5 derece üzerine çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen ay, son 56 yılın en sıcak 11. haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 derece olarak hesaplanırken, bu yıl aynı dönemde sıcaklık ortalaması 22,3 dereceye ulaştı.

En yüksek sıcaklık Cizre'de ölçüldü

Haziran ayında Türkiye genelinde en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 dereceyle Ardahan'da kaydedildi. En yüksek sıcaklık ise 43,5 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Sıcaklıklar Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında kalırken, çok sayıda il ve ilçede normallerin üzerinde gerçekleşti. Yurdun geri kalan kesimlerinde ise sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyretti.

Marmara'da birçok noktada normaller aşıldı

Marmara Bölgesi'nde Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, Kadıköy, Kocaeli, Sakarya, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Uzunköprü, İpsala, Florya, Geyve ve Gönen çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar normaller civarında ölçüldü. Marmara'da en düşük sıcaklık 9,3 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 38 dereceyle Lüleburgaz'da tespit edildi.

Ege'de sıcaklık 41 dereceyi geçti

Ege Bölgesi'nde Edremit, Ayvalık, Dikili, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Dursunbey, Tavşanlı, Burhaniye, Bergama, Seferihisar, Ödemiş ve Nazilli çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Bölgenin diğer noktalarında sıcaklıklar normaller civarında seyretti. En düşük sıcaklık 7,7 dereceyle Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 41,1 dereceyle Nazilli'de kaydedildi.

Akdeniz'de Antakya normallerin altında kaldı

Akdeniz Bölgesi'nde Antakya çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında ölçüldü. Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Mersin, Kaş, Eğirdir, Manavgat, Kale-Demre ve Samandağ çevrelerinde ise normallerin üzerinde değerler görüldü.

Bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti. En düşük sıcaklık 5,8 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 39,4 dereceyle Manavgat'ta ölçüldü.

İç Anadolu ve Karadeniz'de yer yer yüksek sıcaklık

İç Anadolu Bölgesi'nde yalnızca Eskişehir çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, diğer kesimlerde normaller civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık 2,7 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık 35,6 dereceyle Çankırı'da kayıtlara geçti.

Karadeniz Bölgesi'nde Akçakoca, Bartın, Zonguldak, Sinop, Samsun, Bolu, Düzce, Boyabat ve Nallıhan çevrelerinde normallerin üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Diğer kesimlerde ise değerler mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Karadeniz'de en düşük sıcaklık 4,2 dereceyle İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 36,2 dereceyle Beypazarı'nda kaydedildi.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar normal seyretti

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında haziran ayı sıcaklıkları mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 1,4 dereceyle Ardahan'da, en yüksek sıcaklığı ise 37,5 dereceyle Iğdır'da ölçüldü.

Güneydoğu'da zirve Cizre'nin

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Şırnak ve Kahta çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bölgenin diğer kesimlerinde ise normallere yakın değerler kaydedildi.

Bölgede en düşük sıcaklık 8,6 dereceyle Diyarbakır'da ölçülürken, Türkiye genelinin de en yüksek haziran sıcaklığı olan 43,5 derece Cizre'de tespit edildi.