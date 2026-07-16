CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, parti teşkilatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 8 ilde il başkanlarının yönetim ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındığını duyurdu. Sarı, daha önce görevden alınan 7 ilin teşkilatına ise yeni atamaların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Partide yürütülen teşkilat çalışmaları hakkında bilgi veren Sarı, Konya ve Tokat il başkanlarının tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Sarı, "8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurulları ile beraber görevden alınmıştır. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık. Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi." ifadelerini kullandı.