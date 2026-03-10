Türkiye savaşa girecek mi? Türkiye, İran'a saldıracak mı?

ABD/İsrail-İran savaşı 11. gününde ve saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize de İran tarafından 2 füze gönderildi ve bunlar hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın yaptığı saldırı sonrası "Türkiye'nin yeri de tavrı da bellidir, ateşin daha fazla yayılmaması için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

Bugün de Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füzelere karşı, Malatya'ya patriot füze sisteminin konuşlandırıldığını duyurdu.

Şimdi vatandaşlar art arda yaşanan gelişmeler sonrası "Türkiye savaşa girecek mi" sorusunu sıklaştırıyor.

Türkiye, İran'a saldıracak mı?

Türkiye, İran ile savaşa girmiş değil. Milli Savunma Bakanlığı en son yaptığı açıklamada "Her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını" belirtti.