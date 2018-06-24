Türkiye seçimini yaptı

24 Haziran 2018

24 Haziran Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili seçiminde oyların sayımı sürüyor.

Anadolu Ajansı verilerine göre, Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 97.82'si açıldı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,53 oy alarak ilk turda kazandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.76, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.23, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 7,39'da kaldı.

Milletvekilliği seçimleri

2018 Milletvekilleri Genel Seçimleri'nde ise sandıkların yüzde 97.59'u açıldı.

Cumhur İttifakı oyların yüzde 53.58'ini aldı ve bu sonuçlara göre AK Parti yüzde 42.41 oyla 293 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi MHP ise yüzde 11,17 oyla 49 milletvekili çıkarıyor.

Açılan sandıklara göre Millet İttifakı oyların yüzde 34.19'unu aldı ve CHP yüzde 22.75 ile 146 milletvekili, İYİ Parti yüzde 10.08 oy oranıyla 45 milletvekili çıkarıyor. İttifakın diğer partisi Saadet Partisi yüzde 1.36 oy aldı.

HDP barajı aştı

HDP açılan sandıklara göre yüzde 11.44 oy alarak 67 milletvekili çıkardı.

Partilerin Meclis'teki milletvekili dağılımları