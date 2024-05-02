Türkiye, uluslararası düğün sektörü için bir cazibe merkezi!

80 ülkenin temsil edildiği ve dünyanın en büyük düğün planlama konferansı olarak kabul edilen EWCP (Egzotik Düğün Planlama Konferansı) ise, 24 - 26 Nisan 2024 tarihlerinde Bodrum Lujo Otel'de gerçekleşti.

Ülkemizin etkinlik ve düğün destinasyon turizminin tanıtımında büyük rol oynayan ve yüzlerce sponsorun desteğiyle gerçekleşen bu iki konferans, toplamda 1.000 kişilik uluslararası düğün profesyoneline ev sahipliği yaptı. Bu çok önemli iki etkinliğin, Türkiye'nin destinasyon tanıtımına katkı sağlarken, gelecekteki muhtemel işbirliklerinin de potansiyelini artırabileceği öngörülüyor.

2 - 6 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul Mandarin Oriental Otel’de gerçekleşen “RSVP Sempozyumu” organizasyonunda KM Events Kurucusu Meltem Tepeler'e “Uluslararası Yaşam Boyu Başarı Ödülü” takdim edildi! Etkinlikler hakkında açıklama yapan KM Events Kurucusu, Meltem Tepeler;

"Ülkemizin eşsiz kültürel zenginliği ve muhteşem mekanları, global düğün endüstrisi için büyük bir cazibe kaynağı… Ülkemizi dünya çapında bir etkinlik-düğün endüstrisi merkezi haline getirmek için sürdürülebilir projeler üretmekten, KM Events ailem ve meslektaşlarım ile sektörümüz adına çalışmaktan gurur duyuyorum” dedi.