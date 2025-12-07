Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, APSCO 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi

Türkiye, uzay diplomasisi ve uluslararası uzay yönetişimi alanında tarihi bir başarıya daha imza attı. Asya-Pasifik Uzay İş Birliği Örgütü’nün (APSCO) tarihinde ilk kez bir Türk temsilci konsey başkanlığına getirildi. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen APSCO 19. Konsey Toplantısı’nda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, 2026-2027 dönemi Konsey Başkanı olarak seçildi.

Karar, Türkiye’nin bölgesel ve küresel uzay yönetişiminde üstlendiği etkin rolün somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, Türkiye, APSCO çatısı altında yürütülen teknik, diplomatik ve akademik çalışmalarda giderek artan bir şekilde söz sahibi konuma yükselişi sürüyor.

APSCO ve Türkiye’nin artan stratejik ağırlığı

APSCO, üye ülkeler arasında uzayın barışçıl kullanımını, kapasite geliştirmeyi, ortak uydu projelerini, eğitim programlarını ve teknik iş birliklerini teşvik eden çok taraflı bir uluslararası uzay kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Uzay Ajansı’nın aktif katılımı sayesinde Türkiye, son yıllarda bu platformda yürütülen ortak projelerde, insan kaynağı geliştirme programlarında ve veri paylaşım mekanizmalarında öne çıkan ülkelerden biri haline geldi.

Kıraç’ın konsey başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte, Türkiye’nin APSCO içerisindeki stratejik ağırlığının daha da güçlenmesi, çok taraflı uydu ve yer sistemleri projelerinin derinleşmesi ve bölgesel uzay kapasitesinin ortak girişimlerle ileri taşınması hedefleniyor.

Kıraç, Uluslararası Astronotik Federasyonu’nda (IAF) Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmişti. Sidney’de düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında seçilen Kıraç, IAF yönetim yapısında görev alan ilk Türk temsilci olarak da bir ilke imza atmıştı.

Türkiye’nin uzay diplomasisi vizyonu

APSCO Konsey Başkanlığı, IAF Başkan Yardımcılığı ve IAC 2026 Antalya ev sahipliği birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin uzay alanındaki diplomatik, kurumsal ve bilimsel kapasitesinin bütüncül bir şekilde yükseldiği açıkça görülüyor. Bu üçlü yapı, Türkiye’nin yalnızca uzay teknolojileri geliştiren bir ülke değil, aynı zamanda küresel uzay diplomasisinin ve yönetişiminin etkin bir aktörü hâline geldiğini ortaya koyuyor.