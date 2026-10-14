Türkiye ve İngiltere'den terör ve düzensiz göçle mücadele mesajı

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Açıklamaya göre, iki ülke bakanlıkları, 13 ve 14 Ekim'de Ankara'da 7. Stratejik Güvenlik Ortaklığı Toplantısı ile 4. Göç Diyaloğu Toplantısı'nı düzenledi.

Toplantılar, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve stratejik ortaklığı temel alarak, güvenlik ve göç alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladı.

Taraflar, İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili ilişkileri gözden geçirdi. Temmuz 2026'da imzalanan "Güvenlik ve Savunma Ortaklığı"nın, iki ülke arasında güvenlik konularında işbirliğini daha da ilerletmek için sağlam bir temel oluşturduğunu bir kez daha teyit edildi.

7. Stratejik Güvenlik Ortaklığı Toplantısı'nda her iki taraf, sınır aşan suçlarla, özellikle terör, terörün finansmanı, organize suç, her türlü kaçakçılık, siber suç ve kara para aklamayla mücadeleye yönelik işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, bu tür işbirliğinin iki ülkenin ortak güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

4. Göç Diyaloğu Toplantısı'nda her iki taraf, düzensiz göçün, göçmen kaçakçılığı ve diğer sınır aşan suç türleriyle giderek daha fazla bağlantılı hale geldiğini, bu zorlukların üstesinden gelmek için sınır yönetiminin ötesine geçen kapsamlı bir uluslararası işbirliği gerektiğini kabul ederek, düzensiz göçü etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetme konusundaki ortak sorumluluğu vurguladı.

Taraflar, bu toplantıların düzenli, kurumsallaşmış ve sonuç odaklı bir diyalog mekanizmasının geliştirilmesine sağladığı katkıyı memnuniyetle karşıladı. Taraflar, bir sonraki Stratejik Güvenlik Ortaklığı ve Göç Diyaloğu toplantılarının tarihlerinin karşılıklı mutabakatla belirleneceği konusunda anlaşmaya vardı.