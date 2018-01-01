Türkiye yeni yıla böyle girdi

01 Ocak 2018

Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler, İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi’nde ilerlemekte güçlük yaşadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise herhangi bir olaya karşı denetimlerini sürdürüyor.

Taksim'de korkutan yangın

Yeni yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeni yıla köprü üzerinde girdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu. 2017'nin son dakikalarında araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya'nın ortasında girdi.

Köprüde görevli trafik polisleri de vatandaşları uyardı. Emniyet güçlerinin uyarıları üzerine kutlamaları kısa süren sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı.

Nişantaşı bu sene boş kaldı

Yılbaşı kutlamalarının her sene coşkuyla kutlandığı Nişantaşı bu sene boş kaldı. Araç trafiğine kapatılan Nişantaşı’nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

2018 yılına girerken en farklı yılbaşı kutlamalarından biride Şişli, Kurtuluş’ta yaşandı. Yıllardır devam eden geleneğin bu yıl da bozulmadığı görüldü.

Yeni yıla girmeye sayılı dakikalar kala evlerinin pencerelerine çıkan Kurtuluş Mahallesi sakinleri ellerine aldıkları tencere, kepçe ve tavaları birbirlerine vurarak geri sayıma başladı. Kurtuluşlular saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise camlardan şişe,bardak ve tabak fırlatarak 2018’e girdiler.

Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes kayak merkezi, yeni yılda kayak severlerin adresi oldu. Erciyes'te meşaleli ve havai fişekli kayak gösterisi yapıldı.

Kayseri'de yeni yıl kutlamaların tercih edilen adresi Erciyes Kayak Merkezi oldu. Erciyes'teki yeni yıl kutlamalarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'de katıldı. Erciyes'in zirvesinden ellerindeki meşaleler ile kayarak inen Kayseri Erciyes A.Ş pist güvenlik ekibi ve Snow Akademia kayak okulu eğitmenleri meşaleler ile görsel bir şölen sundu. Erciyes kayak merkezindeki yeni yıl etkinliklerine katılan Bakan Özhaseki, yeni yılın mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulunarak, "İnşallah geçtiğimiz yılın sıkıntılarını geride bırakırız. Erciyes'e gelmek benim için bir başka duygu. Çünkü buralara çok büyük emekler verdik. Erciyes'i bu şekilde görmek çok güzel. İnsanların mutlu bir şekilde buralarda kayak yaptığını görmek benim için dünyanın en güzel mutluluğu. Çok şükür Türkiye'nin en güzel kayak merkezine sahibiz. Buraların kıymetini bilen sizler varsınız. Siz buraların keyfini çıkartınca ben de mutlu oluyorum" dedi. Bakanın konuşmasının ardından Erciyes'te havai fişek gösterisi sunuldu.

Siverek’te yeni yıla yine silahlı kutlama ile girildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni yıl kutlamaları yine silahlı oldu. 2018 yılının ilk dakikalarında vatandaşlar silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerinden, balkondan, çatıdan ve bahçeden ateşlenen silahlar yarım saat sürdü. Binlerce silahın ateşlendiği yeni yıl kutlamalarında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA