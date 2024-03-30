Türkiye yerel seçim için sandığa gidiyor: Seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; yurdun genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yerel seçimde hava nasıl olacak?

Seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere, parçalı ve az bulutlu bir havada girecek. Hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.

Çöl tozlarının pazar günü de bazı bölgelerde etkisini sürdüreceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "31 Mart Pazar günü ülke genelinde yağış yok. Pazartesi hava daha da ısınacak. İstanbul'dan İzmir'e kadar sıcaklıklar 30 derecelere yaklaşacak. Hatta 33-33 derecelere çıkan yerler olacak. Pazartesi ve salı tam hazirandaki gibi bir hava olacak. 6-7 gün hava sıcaklıkları bahar ve yaz arası değerlerde devam edecek. Biraz kurak bir dönem yaşayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 12°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu