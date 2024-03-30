Türkiye yerel seçim için sandığa gidiyor: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğini belirterek uyarıda bulundu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Mart'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre; yurdun genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yerel seçimde hava nasıl olacak?
Seçmen, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere, parçalı ve az bulutlu bir havada girecek. Hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
31 Mart Pazar günü ise yağış beklenmiyor. Sıcaklık Ankara'da 23, İstanbul'da 19 ve İzmir'de ise 26 derece civarında.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık 29-30 dereceye kadar çıkacak. Doğu bölgelerinde ise çığ riski artıyor.
Çöl tozlarının pazar günü de bazı bölgelerde etkisini sürdüreceğini söyleyen Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, "31 Mart Pazar günü ülke genelinde yağış yok. Pazartesi hava daha da ısınacak. İstanbul'dan İzmir'e kadar sıcaklıklar 30 derecelere yaklaşacak. Hatta 33-33 derecelere çıkan yerler olacak. Pazartesi ve salı tam hazirandaki gibi bir hava olacak. 6-7 gün hava sıcaklıkları bahar ve yaz arası değerlerde devam edecek. Biraz kurak bir dönem yaşayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu