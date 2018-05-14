Türkiye'de 3 gün yas ilan edildi

14 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır." dedi.

'Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. Müslümanlar ve İslam ülkeleri bakımından kara bir pazartesi olarak tarihe geçecektir." diye konuştu.

'Kudüs, Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir'

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Kudüs'ün tarihi akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir. Biz, Filistin davasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmaz bir savunucusu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz."

'İsrail Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacak'

Bozdağ, "Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

'BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir'

BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir." dedi.

Üç gün yas ilan edildi

Bozdağ, "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır." dedi.

Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Af konusu

Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki teklifiyle ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili tartışmaya yer bırakmayacak şekilde cevap verdiğini ifade ederek hükümetin gündeminde böyle bir affın olmadığını belirtti.