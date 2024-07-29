Türkiye’de bu hafta hangi depremler yaşandı, deprem uzmanları ne dedi (22-29 Temmuz depremleri)

Çanakkale’de deprem: Büyüklük 4,7

Türkiye geçen haftaya 22 Temmuz’da meydana gelen Çanakkale depremiyle başladı. Sabah saat 03.44’te Ayvacılık merkezli 3,4 büyüklüğündeki depremi aynı günün akşam saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem izledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4,7 büyüklüğündeki depremin Ezine’ye bağlı Bahçeli köyünde gerçekleştiğini duyurdu.

Balıkesir ve İstanbul gibi yakın illerden de hissedilen Çanakkale depreminin ardından yer bilimciler Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeofizik Mühendisi Ahmet Ercan’dan peş peşe açıklamalar geldi.

Naci Görür Marmara’yı işaret etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Çanakkale depremine ilişkin değerlendirmesinde, depremin Biga-Çan-Bayramiç-Ezine kırığı üzerinde olduğunu belirtirken, depremin yıkıcı olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Bu depremden sonra büyük deprem geliyor diyemeyiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr Naci Görür’ün Çanakkale depreminden sonra yaptığı açıklama ses getirdi. Prof. Dr. Görür, depremin KAF'ın orta branşına ait olduğunu belirterek “Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara'da olacak” ifadesini kullandı.

Tokat’ta deprem: Büyüklüğü 4

24 Temmuz gecesi bu kez Tokat 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Sulusaray’dı.

Osman Bektaş: Dört bölgeyi işaret etti

Tokat Sulusaray depremi sonrası Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Bektaş, Sulusaray depreminin 7 büyüklüğünden küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretildiğini belirtti. Osman Bektaş, “Bir süredir devam eden Tokat- Corum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayı'nın M7,8 depremi sonucudur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya değerlendirmesinde, “Deprem Reşadiye civarında KAF’tan ayrılan GB uzanan sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay sistemi üzerinde” yazdı.

Antalya’da deprem: Büyüklük 3,4

Antalya 25 Temmuz’da saat 05.34’de 3,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkez üssünü Manavgat olarak verdi.

Bingöl’de deprem: Büyüklük 4,2

Bingöl’de 26 Temmuz’da 18,27’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’a göre depremin merkez üssü Karlıova.

Naci Görür 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı

Prof. Dr. Görür daha önce de defalarca uyardığı Bingöl Karlıova için yeni açıklamalarda bulundu. Görür, depremin küçük ancak yerinin can sıkıcı olduğunu vurgulayarak KAF ve DAF hatlarına dikkat çekti. Görür, her iki fay nedeniyle bölgede deprem beklendiği uyarısını yaptı. Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz.

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremine ilişkin bir televizyon programında yaptığı açıklamada ise Bingöl Karlıova'nın KAF ve DAF faylarının kesişim noktası olduğunu belirterek Erzincan-Karlıova arasında 7'nin üzerinde deprem beklendiği uyarısında bulundu. Bingöl'deki depremin "Bardağı taşıran son damla" olabileceğinin altını çizen Görür, "Fayın ürettiği deprem zamanı dolmuş" dedi.

Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş da Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının oluşturduğu bloklar üzerinde gecikmeli stres transferiyle deprem kümesi oluştuğuna dikkat çekti. Bektaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bu deprem kümesinin daha da büyümesine neden olabileceğini söyledi.