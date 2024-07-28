Prof. Dr. Naci Görür'den 'Türkiye'nin en büyük sorunu' anketine sert tepki: Olmayan tek şey deprem

ASAL Araştırma, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir" sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 64.6'sı en önemli sorunun 'ekonomi' ve 'hayat pahalılığı' olduğunu ifade etti.

2 bin kişiyle yapılan ankete göre; katılımcıların yüzde 6,2’si mültecileri, yüzde 5,5 adaletsizliği, yüzde 3,4’ü işsizliği, yüzde 3’ü eğitimi, yüzde 1,7’si güvenliği, yüzde 1,2’si terörü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak gördü.

Ahlaki değer kaybını Türkiye’nin en büyük sorunu olarak görenlerin oranı yüzde 0,6, sokak köpeklerini sorun olarak görenlerin oranı yüzde 0,5, anayasayı sorun olarak sayanların oranı yüzde 0,4 oldu.

“Türkiye’de her şey sorun” diyenlerin oranı ise yüzde 6,6 olarak tespit edildi. Ankette ‘Türkiye’de sorun yok” diyen yüzde 1,2, fikri olmayan yüzde 2,7 ve diğer sorunlardan bahseden yüzde 2,4 var.

Siz bu değilsiniz!

Asal Araştırma’nın bu anketine deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den çok sert tepki geldi. Prof. Dr. Görür, X (Twitter) hesabından araştırmaya atıf yaparak şöyle devam etti:

* Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? Deprem yok. Deprem.

* Daha yakında 50 binden fazla suçsuz , günahsız insanını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar.

* Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Herş ey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden deprem dirençli kentler talep ediniz.